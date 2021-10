Salernitana, Castori preoccupato per le condizioni dei due Coulibaly

Certamente la gioia della prima vittoria in Serie A non può essere cancellata da niente e da nessuno, però gli infortuni occorsi ai due Coulibaly durante la gara con il Genoa all'Arechi non lasciano tranquillo Fabrizio Castori che avrà informazioni più precise soltanto tra un paio di giorni quando Lassana e Mamadou si sottoporranno a nuovi accertamenti. Intanto il primo è già consapevole di aver riportato un problema muscolare alla coscia sinistra che poco prima dell'intervallo dell'ultima gara di campionato l'ha costretto a lasciare il campo, il secondo invece ha fatto lo stesso ad inizio ripresa a causa di un forte trauma contusivo-distorsivo rimediato alla caviglia destra.