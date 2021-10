Salernitana, Castori: «Pronti per battere il Genoa con Ribéry titolare»

Basta complimenti, ora conta soltanto vincere. La Salernitana sarà impegnata domani alle 15:00 allo stadio Arechi nello scontro salvezza contro il Genoa: «Ci sono tante partite, questa non va enfatizzata ma sappiamo che è importante - ammette Fabrizio Castori nella conferenza stampa pregara -. La squadra respira un’aria positiva, quella di poter arrivare alla prima vittoria. Arrivasse domani, sarebbe tanta roba. Il gruppo si sta convincendo che è maturo il successo, lo vuole a tutti i costi, ci manca solo quello per completare un discorso di crescita evidente nelle prestazioni e nei numeri. Abbiamo rispetto di tutti gli avversari ma ci troviamo a un bivio, domani dobbiamo solo vincere».

Anche per la gara con il Genoa il tecnico dei granata riproporrà il 4-3-1-2: «Nel complesso la squadra ha beneficiato del cambio modulo. Con un difensore in meno e un centrocampista in più siamo stati più alti e aggressivi, abbiamo fatto pressing nella metà campo avversaria. Prima invece subivamo gli avversari, ora li andiamo a prendere». Nel nuovo modulo ritroverà spazio Franck Ribéry: «Gioca, sta bene - precisa subito Castori - Per quanto tempo però non lo so. Ma è generoso, un esempio per gli altri". Per un Ribéry che ritrova la maglia da titolare, c'è un Simy che molto probabilmente partirà nuovamente dalla panchina: “E' consapevole che deve migliorare, è una persona seria e si sta impegnando. Tutti gli siamo vicini e lo aspettiamo, un gruppo vero sa affrontare le difficoltà di un singolo».

Poi, nel corso della conferenza, non è mancata la replica da parte di Castori in merito alle recenti dichiarazioni dell'amministratore unico granata Marchetti: «Se si parla di famiglia, dico che i panni sporchi si lavano in famiglia, i miei genitori mi hanno insegnato che quando ci sono problematiche devono restare chiuse nelle quattro mura di casa. Se ho qualcosa da dire a una persona, prendo il telefono oppure mi ci incontro. A me nessuno ha detto che devo fare passi indietro onestamente».