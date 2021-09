Salernitana, ora Castori trema: il match col Genoa sarà decisivo

Inviato a Reggio Emilia

Ancora una sconfitta. L'ennesimo rimpianto. La solita ingenuità. Che in serie A si paga a caro prezzo. La Salernitana perde di misura a Reggio Emilia contro il Sassuolo (decide Berardi), incassa un altro ko, resta mestamente ultima in classifica con un solo punticino e vede allontanarsi ulteriormente le dirette concorrenti per la corsa salvezza che si fa sempre più dura dopo appena sei giornate di massima serie. A...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati