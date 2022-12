Salernitana, cercasi difensore: sondaggio per Colley della Samp

Il calciomercato invernale sta per aprire ufficialmente le sue porte, ma in attesa del nuovo anno la Salernitana sta cercando da tempo di mettere tutti i pezzi del puzzle già al posto giusto.

Dopo aver chiuso la trattativa con il portiere Ochoa, ora il diesse De Sanctis è chiamato a rinforzare l'organico con un esterno (si prova a stringere per Ehizibuedell’Udinese), con un centrocampista (in uscita Capezzi vicino al Cosenza), con un attaccante (piace Delort del Nizza) e con un difensore. Il nome nuovo per il reparto arretrato è quello di Omar Colley della Sampdoria, per il momento si tratta più che altro di un sondaggio dopo i contatti avviati nelle settimane scorse con Bram Nuytinck dell'Udinese.