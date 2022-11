Salernitana, cercasi esterno di centrocampo: ipotesi Zortea e Ruggeri

Sono giorni di riflessione, giorni utili per il diesse Morgan De Sanctis per iniziare a gettare le basi le prime operazioni di calciomercato da portare a termine a gennaio prossimo in occasione della sessione invernale. Complice l'infortunio di Mazzocchi e la squalifica di Candreva, la Salernitana avrà necessariamente bisogno di un esterno già per la gara con il Milan in programma alla ripresa del campionato.

In questo momento i nomi più caldi sono due vecchie conoscenze del club campano, Matteo Ruggeri e Nadir Zortea che nella scorsa stagione si sono messi in mostra in Serie A proprio con la maglia della Salernitana. Per entrambi De Sanctis ha mosso i primi passi parlando non solo con il loro procuratore, Tullio Tinti, ma anche con l'Atalanta che si è dimostrata disponibile a trattare.