Salernitana, cercasi sostituto di Sepe: Sirigu o Berisha

Cercasi urgentemente, quasi disperatamente, un nuovo portiere da consegnare a Davide Nicola. Sono giorni di lunghe e intense trattative per la Salernitana, il ds De Sanctis sta infatti sondando diversi profili per capire chi possa fare davvero al caso della Salernitana.

Cragno è ormai un discorso chiuso, almeno per il momento, l'operazione Gollini non è semplice per il nodo ingaggio e formula del trasferimento, Berisha potrebbe arrivare in prestito ma non è la primissima scelta dei granata, Sirigu invece è il nome caldo delle ultime ore che piace e non poco alla Salernitana.

C'è, però, un problema, sempre nelle ultime sul numero dodici del Napoli c'è il forte interesse di alcuni club della MLS che sembrano stuzzicare la fantasia dell'ex Genoa.