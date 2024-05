Salernitana, tutto fatto per la cessione di Tchaouna alla Lazio

Tutto come previsto, dopo il corteggiamento delle settimane scorsa la Lazio è passata definitivamente all'attacco chiudendo di fatto la trattativa per l'acquisto di Loum Tchaouna.

La Salernitana, dunque, è pronta a salutare il suo gioiellino, l'unica nota positiva di una stagione che non verrà certamente ricordata con grande piacere in futuro. Complice gli addii di Felipe Anderson e Pedro e con Luis Alberto desideroso di cambiare aria, l'esterno francese per qualità e per costo è diventato per i biancocelesti un'opportunità da cogliere al volo.

Il club granata puntava a incassare più soldi, ma complice la clausola prevista in caso di retrocessione Tchaouna verrà venduto ai biancocelesti per “soli” 8 milioni di euro (il 40% andrà però versato al Rennes che l'estate scorsa l'aveva lasciato partire a costo zero).