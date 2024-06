Se resta Iervolino, si verifica uno scenario. Se vende, può essercene un altro. Il direttore sportivo della ricostruzione dipenderà strettamente dalla soluzione della questione societaria, che dovrebbe proporre oggi novità decisive. Brera Holdings sta definendo i dettagli per la presentazione dell'offerta vincolante d'acquisto che può arrivare da un momento all'altro.

Il fuso orario con gli Stati Uniti, dove c'è una delle sedi della società con quartier generale in Irlanda, costringe alle ore piccole avvocati e professionisti che interagiscono per trovare la quadra. In ballo ci sono prezzo finale (superiore ai 25 milioni), modalità di pagamento e validità del business plan nel medio-lungo termine, dato che l'imprenditore palmese gradirebbe lasciare il club in mani affidabili e con visione progettuale. Se può, vende. Sul prezzo, a quanto pare, penderebbe una postilla oggetto dei tentativi di limatura in corso finora che i potenziali acquirenti avrebbero inserito nella prima proposta, quella non vincolante, valutando la Salernitana una cifra superiore ai 30 milioni di euro da corrispondere in cinque rate in altrettanti anni ma solo a patto che il mercato in uscita possa far introitare almeno 25 milioni.

La sfera di cristallo non c'è, un direttore sportivo con mandato a operare per il 2024/25 neppure. Non ancora, almeno. Dovrebbe essere lui a intrecciare i dialoghi per le cessioni ed invece al momento ci si può rivolgere solo a Iervolino e Milan. Sabatini è formalmente ancora in carica ma, stando ai rumors degli addetti ai lavori, avrebbe allentato la presa dopo qualche iniziale consiglio/aiuto dato nel mese di maggio in proposito; anche i dialoghi telefonici con la proprietà si sarebbero diradati. Tra le maglie metalliche della zip che le parti hanno chiuso per non lasciar trapelare informazioni durante la trattativa per arrivare al "deal", alla vendita, filtra anche che Iervolino non si opporrebbe a percepire un pagamento rateale per cinque anni ma chiede garanzie di solvibilità più solide a Brera Holdings: vero è che il passivo di bilancio del cavalluccio marino sfiorerà anche al 30 giugno 2024 i 30 milioni, però chi acquisisce una squadra di Serie B con ambizioni importanti non dovrebbe essere rigido su tale fronte. Si vedrà. Il tempo inizia a stringere.

La prima decade di giugno come lasso di tempo per decidere il nuovo direttore sportivo deadline trapelata ufficiosamente dopo l'ultima giornata di campionato cade oggi senza news. Proprio tra oggi e domani, però, potrebbe muovere qualcosa. Il potenziale passaggio di quote ha inevitabilmente rallentato le decisioni.

Iervolino, in pole se non dovesse concretizzarsi la vendita. Qualora ciò non accadesse, le scelte andrebbero condivise con altri. Ecco perché si continuano ad ascoltare comunque candidati. Si aggiunge il giovanissimo Matteo Lovisa che ha appena portato la Juve Stabia in B alla lista che comprende i vari Polito, Valentini, Rinaudo e Petrachi. Quest'ultimo, però, sembra allontanatosi. Potrebbe entrare in gioco anche l'esperto Giancarlo Romairone (ultimo incarico alla Triestina nel 2022/23 da diggì, prima ancora avventure anche a Bari, Chievo, Carpi, Spezia e Pro Vercelli, tra le altre). Se la vendita si concretizzasse, in ogni caso, i tempi per il closing definitivo sarebbero lunghetti, almeno qualche mese. Serve un accordo di massima, un preliminare eventuale per poter nominare il nuovo manager a braccetto con chi subentrerà. Questione di 24-48 ore, assicurano i bene informati.

Il diesse dovrà occuparsi soprattutto di vendere. La situazione Dia resterà inevitabilmente congelata fino alla pronuncia del collegio arbitrale, prevista entro fine mese. Con la Lazio è ormai tutto definito per Tchaouna (8 milioni di clausola più bonus, il 40% andrà però al Rennes); ieri il francese è stato protagonista con la sua U20 nel 4-0 rifilato dai blues all'Arabia Saudita nel torneo Maurice Revello con un gol e un'autorete provocata. Bradaric piace al Torino e si tratta: la Salernitana lo ingaggiò spendendo 5 milioni, non vuole andare a perderci. Pirola ha mercato, idem Coulibaly.

Da mercoledì a venerdì saranno esercitabili i riscatti: il Perugia potrebbe versare i 400mila euro per Iannoni (l'ippocampo ha controriscatto mettendone altri 500mila), l'Atalanta può esercitare l'opzione per Jimenez (che sui social pubblica una sua foto in nerazzurro con una clessidra), il Salisburgo dovrebbe chiudere i conti per Daniliuc (5,5 milioni per i granata). Lovato (Torino) dovrebbe tornare in Campania.