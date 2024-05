Una liberazione, quest'ultima di campionato? «Non proprio, diciamo che si chiude un anno molto complicato che a me e al presidente ha dato un insegnamento importante, gli errori fatti. Che non vanno ripetuti». Maurizio Milan conta le ore fino a lunedì, «quando comincerà il nostro campionato di Serie B 2024/25» e misura le parole per descrivere i file granata.

Nella cartella "futuro" c'è una serie di sottocartelle piene di documenti. Tra queste, c'è quella denominata "cessione". Il sempre diplomatico ad della Salernitana non ne parla espressamente, rassicura la piazza ma lascia pure intendere che le prossime settimane saranno decisive sulla volontà di Danilo Iervolino di vendere (totalmente o parzialmente) oppure restare al timone da solo alla ricerca di una pronta risalita. «La Salernitana è stata attenzionata da investitori nell'ultimo anno e mezzo. Delle proposte ci sono arrivate e qualcosa è stato scritto. Ora sul tavolo non c'è nulla di concreto, se non che stiamo pianificando la continuità con Iervolino. Siamo stati insieme in questi giorni ad analizzare calciatori, agenti, parametri e quant'altro», ha detto ieri mattina Milan al cimitero di Salerno a margine della commemorazione di Ciro Alfieri, Enzo Lioi, Peppe Diodato e Simone Vitale, i quattro ragazzi che il 24 maggio 1999 morirono nel rogo del treno di rientro da Piacenza («Tragedia che ha lasciato il segno, purtroppo fa parte della nostra storia.

Importante ricordarli, rappresentano una tifoseria encomiabile. Non è un saluto di circostanza ma molto sentito»). Con lui erano presenti l'addetto stampa Lambiase, lo slo Napoli e la dirigente marketing Spirito. Hanno deposto fiori sulle tombe, pregato con la benedizione di don Flavio Manzo, salutato alcuni familiari dei ragazzi. Per il Comune c'era il consigliere Filomeno Di Popolo; a Brignano anche una delegazione del Centro di Coordinamento capitanata da Carlo Balbiani, delegato ai rapporti con la Salernitana. Al cimitero per trovare nuova vita a livello societario. Milan dà una virtuale pacca sulla spalla del tifoso medio («Per noi il prossimo torneo partirà già lunedì. Dobbiamo attrezzarci per portare in ritiro una rosa che possa affrontare al meglio la Serie B») con lo scopo di metterlo in guardia senza allarmismi. «Se poi nelle prossime settimane accadrà qualcosa di straordinario, lo gestiremo e vedremo. ha continuato Non c'è certo l'idea di svendere il club, come qualcuno ha pensato; vogliamo rispettare il progetto e i tanti investimenti che Iervolino ha fatto dal suo conto personale, mica dalle sue aziende. Non siamo in stand by, si va avanti per cercare di rimediare agli errori. Il resto si vedrà, nella vita non si può mai escludere nulla».

Mercoledì dovrebbe chiudersi la fase di due diligence del fondo americano maggiormente interessato al club. Voci qualificate lo descrivono come serio e convincente. Spetterà a Iervolino, nel caso in cui arrivasse l'offerta vincolante d'acquisto, decidere il da farsi. Milan potrebbe restare sulla poltrona che oggi lo vede nello stesso tempo regista e braccio operativo di fiducia del presidente. Sta seguendo parte commerciale, logistica, di risorse umane, mercato. Si è assunto pure l'onere di tornare a parlare. È la prima dichiarazione pubblica della dirigenza dopo l'aritmetica retrocessione giunta un mese fa, mentre il patron non parla dal 29 marzo. «Dispiace moltissimo soprattutto per città e tifoseria. Anche contro il Verona la curva ha dimostrato di essere la migliore d'Italia. È sempre difficile rimediare in corso d'opera, ce l'abbiamo messa comunque tutta. La Serie B è un campionato totalmente differente, ci stiamo attrezzando per affrontarlo al meglio partendo dal presupposto che ci sono dinamiche e approcci diversi da portare avanti. ha aggiunto Milan Ora cerchiamo di chiudere nel modo più dignitoso in uno stadio importante. Il mercato? Già a giugno sarà possibile compilare i primi moduli federali, i contatti con molti club ci sono, vengono direttamente seguiti dal presidente e dal sottoscritto, con i consigli di Sabatini». Che però è agli sgoccioli della sua carriera. Si ritirerà a vita privata. «Ci stiamo già muovendo anche per alcune figure apicali che ci daranno quel che è mancato, il legame tra ciò che succedeva al Mary Rosy e quel che veniva riportato a me. Stiamo ascoltando molte persone per ruoli diversi, non solo sul direttore sportivo. Partire in anticipo può farci arrivare a una sintesi nelle prossime settimane», la chiosa dell'ad.