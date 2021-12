Salernitana, Colantuono: contro il Milan mi aspetto l'atteggiamento giusto

Niente convocati e niente conferenza stampa, vigilia atipica per la Salernitana e per Stefano Colantuono. A poche ore dalla trasferta di San Siro, il tecnico dei granata non ha infatti diramato l'elenco degli uomini che avrà a disposizione per la gara con il Milan e non ha parlato con i giornalisti limitandosi, come spesso accade in casa granata, ad un commento attraverso una nota stampa emessa dal club sul proprio sito ufficiale: «Affrontiamo una squadra fortissima che palleggia molto bene e che ti costringe a giocare in un certo modo. Dovremo essere bravi a ripartire bene e sfruttare le occasioni che si presenteranno, alla squadra mi aspetto l’atteggiamento giusto per mettere in difficoltà i nostri avversari - la richiesta di Colantuono -. In questo momento di difficoltà i ragazzi si stanno dimostrando encomiabili dal punto di vista della disponibilità, si adattano a tutte le situazioni anche a gara in corso. Anche chi non è al massimo della condizione ha sempre voglia di dare il proprio contributo e dimostra grande partecipazione e attaccamento».