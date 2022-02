Salernitana, esonero per Colantuono: al suo posto in pole Nicola o Pirlo

I due pareggi consecutivi, le due prestazioni non esattamente convincenti (condizionate però da diversi fattori) ed ora la possibilità di poter recuperare la gara con l'Udinese e probabilmente anche quella con il Venezia. Tutto questo messo insieme sta spingendo il presidente Iervolino e il ds Sabatini ad optare per l'esonero di Stefano Colantuono. Una scelta che sembra ormai certa in casa Salernitana, quello che invece ancora non è certo è il nome del sostituto. I principali candidati sono Andrea Pirlo e Davide Nicola, ma ci sarebbe anche una terza opzione non ancora nota. Le prossime ore saranno quelle decisive, ma intanto sia l'ex allenatore della Juventus che l'ex Crotone hanno già dato il loro ok ma con la richiesta di un contratto di almeno un anno e mezzo.