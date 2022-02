Salernitana, Colantuono e il Genoa: «Ancora con il rombo a centrocampo»

Con un giorno di anticipo rispetto alla tabella di marcia spazio alla conferenza stampa pre Genoa per Stefano Colantuono: «Domenica avremo di fronte una squadra molto fisica e che ha un grande ritmo, per cui mi aspetto una partita combattuta» le parole del tecnico della Salernitana nel corso della conferenza web.

«La posta in palio è alta, inizialmente mi immagino una gara fatta di duelli fisici e corsa. Bisognerà tenere conto di tanti aspetti, anche nella scelta degli undici titolari». Un undici che dal punto di vista tattico non dovrebbe discostarsi da quello proposto contro lo Spezia: «Noi abbiamo delle peculiarità ben precise, al momento credo che la linea mediana non si possa discostare dai tre centrocampisti. In due, da soli, non si coprirebbe tutta l'ampiezza del campo. Tra qualche settimana invece, chissà, potremmo anche proporre il 4-2-3-1, ma ad ogni modo non è un modulo che garantisce la vittoria».

Salernitana a Genova per vincere: ​Colantuono osa con i trequartisti

In chiave uomini, invece, la novità potrebbe essere rappresentata da Federico Bonazzoli reduce dalla tribuna contro lo Spezia: «Ha lavorato bene in settimana, è nel gruppo e non si escludono sorprese. Con me, tra l'altro, è partito spesso dal primo minuto - le parole di Colantuono che nel corso della conferenza si è poi soffermato anche su Perotti -. Difficile che in questo momento possa giocare dall'inizio, la sua storia recente parla di una lunga inattività. Ederson titolare contro il Genoa? E' un calciatore molto interessante perché ha corsa, fisicità e piede. Non è precluso nulla, assolutamente». Intanto dopo aver polverizzato i biglietti per il settore ospiti dello stadio Marassi, il popolo granata in poche ore ha già acquistato circa 6000 mila tagliandi per la sfida del 19 febbraio contro il Milan in programma all'Arechi.