Salernitana, Colantuono ci crede: «A Roma possiamo giocarcela»

Alla ricerca di conferme. Dopo la prestazione di carattere offerta nel derby, la Salernitana è chiamata a ripetersi domenica pomeriggio, possibilmente aggiungendo anche il risultato, contro la Lazio dei tanti ex: «Dobbiamo rimanere attaccati a un certo tipo di classifica, vogliamo giocarci tutte le possibilità per mantenere la categoria. Queste partite sulla carta sono proibitive ma abbiamo visto che con il Napoli ce la siamo giocata tranquillamente anche se con tutte le difficoltà del caso - ha detto in conferenza stampa Stefano Colantuono che poi ha ammesso -. Notoriamente sono giallorosso, ma non vivo la rivalità in maniera campanilistica. Non gufo la Lazio, lo faccio solo quando gioca contro di me. Sono convinto che anche a Roma avremo le nostre possibilità, sarà una partita simile a quella fatta con il Napoli».

Per la trasferta dell'Olimpico dovrebbe essere disponibile Franck Ribèry nonostante il problema al ginocchio: «Oggi si è allenato con noi. Ha avuto settimana particolare, causa un colpo preso con il Napoli, ma siamo molto fiduciosi - ha detto il tecnico dei granata -. Sono sicuro che potrà partire dall’inizio, poi strada facendo bisognerà trovare alternative tattiche. Spero di averlo perché preferirei mantenere invariato il nostro assetto, cambiare continuamente sarebbe scomodo. Anche Gondo si è aggregato oggi per la prima volta ed è reduce da una settimana particolare. Non possiamo permetterci di schierare tanti acciaccati dal primo minuto. Lassana Coulibaly? Viene da più di trenta giorni di stop, si è allenato con noi ieri per la prima volta. È guarito clinicamente ed averlo riattaccato al gruppo è già motivo di sollievo».