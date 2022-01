Salernitana, Colantuono perde Zortea ma recupera Ruggeri, Obi e Ranieri

Nuova settimana, nuova conta. Ma questa volta, almeno per il momento, Stefano Colantuono può tirare un sospiro di sollievo. Vero è che Zortea dopo la trasferta di Verona ha riportato un trauma contusivo alla caviglia destra che gli sta impedendo di allenarsi con il resto della squadra, ma quest'oggi in occasione della ripresa degli allenamenti l'allenatore della Salernitana ha ritrovato in un colpo solo Ruggeri, Obi e Ranieri. Buone notizie, dunque, per i granata che ora confidano di averne delle altre anche dai tamponi che verranno effettuati nelle prossime ore. Tutto questo per preparare così con la maggior parte degli uomini la gara casalinga contro la Lazio di Claudio Lotito in programma sabato prossimo allo stadio Arechi.