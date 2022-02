Salernitana-Spezia, Colantuono pronto al cambio di modulo

L'idea è nata con l'arrivo del nuovo ds Sabatini, provare a costruire la nuova versione della Salernitana attorno alla difesa a quattro. E non solo. Il primo pensiero di Stefano Colantuono è stata infatti quello di abbandonare il 3-4-1-2 per fare spazio al 4-2-3-1, ma al momento complice le condizioni fisiche non ancora ottimali di diversi calciatori offensivi il tecnico dei granata dovrebbe affidarsi al 4-3-1-2 lunedì sera nel posticipo contro lo Spezia. In difesa non dovrebbero esserci dubbi con i debutti di Sepe, Mazzocchi e Fazio e le riconferme di Gyömbér e Ranieri, a centrocampo invece il volto nuovo sarà quasi certamente rappresentato da Bohinen nel ruolo di playmaker mentre ai suoi lati dovrebbero agire Kastanos e Coulibaly L.. Infine la questione attacco, lì dove ci sono più dubbi. Quelli più importanti. Con Ribéry che non gioca una partita ufficiale da un mese e mezzo, potrebbe agire Verdi da trequartista alle spalle di Bonazzoli e Djuric (sclapita Mousset).