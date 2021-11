Salernitana, Colantuono recupera Bogdan, Ribéry e Gondo per la Lazio

Buone notizie per Colantuono alla vigilia della trasferta contro la Lazio, il tecnico della Salernitana infatti ha inserito nell'elenco dei convocati tutti i calciatori che erano in dubbio nelle ultime ore. E non solo. Ma andiamo con ordine. La notizia più importante riguarda il recupero di Franck Ribéry che ha smaltito il problema al ginocchio, ma l'impiego del francese nell'undici iniziale verrà deciso solamente nella giornata di domani.

Torna a disposizione anche Cedric Gondo così come il difensore Luka Bogdan e il centrocampista Lassana Coulibaly che rientrano in gruppo dopo un mese di assenza. In chiave assenze, invece, la novità riguarda Aya che non è partito con la squadra alla volta di Roma.