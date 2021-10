Salernitana, Colantuono suona la carica: «Possiamo salvarci»

Una domenica intensa per la Salernitana, una domenica di scelte. Importanti, forse anche sofferte. Prima l'esonero di Castori e poi l'annuncio di Stefano Colantuono che attraverso il sito ufficiale del club granata ha rilasciato le prime dichiarazioni sul suo ritorno: “Sono molto felice di tornare a Salerno dove sono stato benissimo e dove fui costretto per motivi familiari ad interrompere un percorso. Ringrazio il Generale Marchetti e la Società per la fiducia riposta in me e non vedo l’ora di rimettermi al lavoro. Riabbraccio con grande entusiasmo un posto dove mi sono trovato benissimo e una tifoseria straordinaria. Da domani si torna in campo con grande impegno e fiducia perché credo ci siano tutte le condizioni per fare un ottimo lavoro e centrare l’obiettivo salvezza”.