Sulla rubrica di Inzaghi, alla lettera «t», c'era scritto tabù-Arechi. Kastanos e Candreva l'hanno preso a pallonate, hanno cambiato l'aria: 2-1 alla Lazio, soffia vento di speranza. Da oggi i granata invitano Dia e Tchaouna ad unirsi definitivamente all'allenamento.

Ieri la Salernitana era quasi al completo: 20 giocatori di movimento a disposizione dell'allenatore, in attesa del bomber senegalese e dell'ala francese. Entrambi hanno svolto palestra, ancora esercizi di potenziamento, poi corsa. È spuntato per qualche minuto pure il pallone ma con un lavoro differenziato. Avranno un obiettivo: avanti adagio, ma con la consapevolezza di poter strappare la convocazione per Firenze. Non potrà farlo ancora Ochoa: per il portiere la Salernitana ha richiesto anche un consulto dall'ortopedico, nuova occhiata alla spalla infortunata. Dovrà aspettare e contro la Fiorentina ci penserà ancora Benoit Costil. Il portiere francese, imbattuto nelle sue quattro gare da titolare, tra coppa Italia e campionato, cerca adesso il suo primo cleansheet. Chiudere il match del «Franchi» senza gol subito sarebbe musica per le orecchie della Salernitana: un punto di platino, un altro mattone. E se arrivasse una strenna anticipata? La Salernitana ci crede fortemente, quasi follemente.

Con più entusiasmo e più alternative in attacco, adesso la squadra prova a chiudere i conti con un altro spauracchio: la vittoria in trasferta, che manca dal 27 gennaio a Lecce. Inzaghi nutre il gruppo di stimoli e potrebbe caricarlo ricordando che lui a Firenze ha già vinto: stagione 2020-2021, passò di misura, da mister del Benevento. «Mi ritorni in mente»: Pippo non sfidava la squadra di Sousa, che a Firenze è stato di casa, ma di Prandelli e di Ribéry. Ieri il portoghese ex allenatore granata è finito in una foto della Salernitana, ma da interista: il club su Instagram ha pubblicato il ricordo del 29 novembre di Rossilandia, quando una perla di David Di Michele spaventò i nerazzurri.

Poi la squadra di Simoni, che a fine gara fu comunque esonerato, rimontò e ribaltò con Zanetti. Tra le foto a corredo, nella gallery, pure il duello tra Paulo da Viseu e Gattuso. Altri tempi ma le squadre, ieri come oggi, hanno sempre bisogno di un faro e di un mediano. Contro la Fiorentina, Inzaghi può riproporre la coppia Bohinen-Coulibaly. Il primo si è destato già da qualche gara, da Reggio Emilia in poi: più presente, Emil è più nel vivo del gioco. Lassana è il calciatore fisico e di lotta, imprescindibile per il centrocampo della Salernitana, insomma è senza cloni in granata.

Se Inzaghi, come pare orientato a fare, confermerà il modulo 3-4-2-1, giocheranno il norvegese e il maliano in una linea con Bradaric e Mazzocchi. Maggiore, diffidato, dovrebbe partire dalla panchina. Daniliuc contro la Lazio ha giocato una buona partita. Inzaghi non lo ha bocciato dopo una gara tra luci e ombre in marcatura contro il Sassuolo, anzi lo ha responsabilizzato e gli ha chiesto personalità per andare a prendere Marusic in pressing alto. Può riproporlo ma in difesa dovrebbe cambiare un centrale: spazio a Fazio e Gyomber in panchina. L'altro stopper può essere Pirola. Il modulo di partenza, quindi, può essere riproposto. È quello prediletto da Candreva e Kastanos. Pippo Inzaghi vuole sfruttare l'onda lunga dell'entusiasmo che si è ricreato dopo i loro guizzi all'Arechi, ha chiesto ai trequartisti di continuare a giocare insieme per risollevare la Salernitana. I gol, però, sono soprattutto mestiere per gli attaccanti. Per stimolarli con i suoi «mi ritorni in mente», Inzaghi potrebbe rispolverare una vecchia pagina del quadernino che custodiva gelosamente quando presidiava l'area di rigore: 9 settembre 2001, il suo primo gol da milanista fu messo a segno nel 5-2 contro la Fiorentina. Oggi cerca i gol a profusione di bomber Dia, che a Firenze da subentrato, l'anno scorso, ha già fatto centro. In avvio di gara, però, Ikwuemesi dovrebbe essere riconfermato da punta vertice. Si è allenato con buona intensità pure Cabral che può rappresentare un'alternativa in corsa. Stasera la Salernitana osserverà la Fiorentina in tv.

I viola, infatti, sono impegnati in Conference League contro il Genk e possono agguantare la qualificazione, se battono la squadra belga. Italiano farà un po' di turnover ma in alcuni casi le rotazioni sono pure obbligate. Occhio a Bonaventura. L'allenatore dei viola ha annunciato: «Jack ha un problema muscolare e non ci sarà in Coppa, alla stregua di Comuzzo. Assente pure Mandragora per febbre. Kayode lo abbiamo fatto allenare senza forzare negli ultimi giorni, il dolore è sparito ed è a disposizione. In porta c'è Christensen». Contro la Salernitana tornerà Terracciano tra i pali.