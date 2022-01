Il via libera dei trustee, lo sprint di Iervolino. Entro pochi giorni, la Salernitana sarà formalmente nelle mani della nuova proprietà. Giovedì prossimo dovrebbe arrivare la fatidica fumata bianca. A pochi giorni dalla sfida con la Lazio dell'ormai ex patron Lotito infatti sarà firmato l'atto (in uno studio notarile a Salerno) con cui Danilo Iervolino diventerà a tutti gli effetti il proprietario della Salernitana.

Il presidente dell'Università Telematica Pegaso, che aveva presentato una manifestazione di interesse vincolante (per la cifra di 13,5 milioni di euro, comprensiva di spese notarili e oneri di intermediazione) a pochi minuti dal gong di capodanno, ha voluto bruciare i tempi ed intende operare sul mercato per rinforzare la squadra e tentare l'impresa salvezza. Il tutto nonostante la mancata approvazione (ancora) del bilancio per cui il poule di legali di Iervolino (i proff. Francesco Fimmanò e Rino Sica ed il commercialista Luciano Bifulco) si riserva di effettuare le opportune verifiche in corso d'opera. In mattinata è stato pubblicato un comunicato stampa dei trustee, Susanna Isgrò e Paolo Bertoli.

"In data 31 dicembre 2021, è stato concluso un accordo vincolante per la cessione dell’intero capitale sociale della U.S. Salernitana 1919 r.l... in data 4 gennaio 2022, si è tenuta l’assemblea dei soci che ha deliberato il gradimento... con PEC del 9 gennaio 2022, pertanto, è stata data comunicazione al promissario acquirente della possibilità di procedere immediatamente alla stipula dell’atto di cessione, senza dover attendere il termine del 14 febbraio 2022, anche al fine di intervenire prima possibile nella gestione societaria e consentire eventualmente allo stesso l’intervento nel mercato calciatori di gennaio".

Detto fatto. Stamani in una riunione fiume, Iervolino - galvanizzato anche dall'exploit della squadra ieri al Bentegodi di Verona - si è detto pronto a subentrare immediatamente. In settimana la fumata bianca.