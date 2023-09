Salernitana, Coulibaly tiene in ansia Sousa

Un problema al setto nasale rimediato con la nazionale, anzi un nuovo problema dopo quelli nati in maglia granata nei giorni scorsi, che lasciano per il momento Lassana Coulibaly in dubbio per la gara di lunedì prossimo contro il Torino alla ripresa del campionato.

Il centrocampista della Salernitana è rientrato in anticipo dal suo paese dopo il nuovo colpo rimediato al volto e già da quest'oggi sarà a disposizione dello staff medico per comprendere la reale entità dell'infortunio e l'iter medico da seguire.

Giorno dopo giorno verranno valutate le condizioni del maliano che spinge per essere presente in occasione della prossima sfida in programma all'Arechi.