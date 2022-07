Salernitana, Coulibaly è pronto: «Voglio una salvezza tranquilla»

Protagonista involontario della rottura tra il presidente Iervolino e l'ormai ex diesse Sabatini, Lassana Coulibaly si è subito riconfermato nel corso del ritiro austriaco perno importante del centrocampo della Salernitana: «Personalmente sto lavorando duro per farmi trovare pronto, consapevole anche del fatto che l’anno scorso ero arrivato in ritardo di condizione. E poi quest’anno voglio anche segnare qualche gol. Sono contento di aver rinnovato con la Salernitana, a Salerno sto bene, la città mi piace e i tifosi sono molto calorosi. Fuori dal campo sono un ragazzo tranquillo e riservato, parlo poco, forse troppo, dovrei parlare di più».

In attesa del debutto in campionato, Coulibaly fissa l'obiettivo che dovranno raggiungere i granata nella prossima stagione: «Stiamo lavorando al massimo e siamo sulla buona strada, la scorsa stagione è stata molto complicata e non vogliamo riviverla. Servirà partire forte e fare punti all’inizio. L’obiettivo è restare in A. Il mister? Beh è davvero forte, nella scorsa stagione è arrivato in un momento non semplice e ha migliorato le cose. In allenamento ci carica tanto e ci fa andare forte».