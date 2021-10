Salernitana, Coulibaly L. out quasi un mese: lesione muscolare

Sin dal primo momento le sensazioni non erano state positive, ed oggi infatti l'esame diagnostico ha consegnato soltanto brutte notizie a Lassana Coulibaly e a tutta la Salernitana.

Il centrocampista maliano ha riportato una lesione muscolare di media entità al muscolo semimembranoso sinistro, tradotto contro il Genoa nell'ultimo turno di campionato ha subito uno stiramento alla coscia che lo costringerà non solo a saltare gli impegni della Nazionale in programma in questi giorni ma anche le prossime tre o addirittura quattro gare di campionato. Fabrizio Castori, infatti, perderà il suo perno centrale del reparto mediano per le gare con Spezia, Empoli, Venezia e forse anche per il derby con il Napoli in programma allo stadio Arechi il prossimo 31 ottobre.