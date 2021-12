Salernitana, Coulibaly L. e Kechrida convocati per la Coppa d'Africa

La Serie A si prepara a perdere ben 25 calciatori in occasione della Coppa d'Africa in programma in Camerun dal 9 gennaio al 6 febbraio, tra questi spiccano anche due calciatori della Salernitana: Lassana Coulibaly e Wajdi Kechrida.

Il primo è stato convocato da Magassouba Ct del Mali, il secondo invece da Kebaier Ct della Tunisia. Coincidenza vuole che i due granata si ritroveranno come avversari in quanto le rispettive nazionali sono state inserire nel girone F.

Il centrocampista e l'esterno salteranno certamente, qualora ovviamente la Salernitana riuscisse ad avere una nuova società e quindi avrebbe l'opportunità di poter proseguie il suo percorso in Serie A, le gare contro Venezia, Verona e Lazio, ma chi dovesse andare avanti nel corso della manifestazione potrebbe a quel punto saltare anche le sfide con Napoli e Spezia.