Salernitana-Cremonese live dalle 15: Nicola cerca la terza vittoria di fila

Torna in campo la Salernitana contro la Cremonese nel primo anticipo del sabato. Due squadre che vivono momenti diversi ma che fanno del bel gioco l'arma in più per raggiungere i rispettivi obiettivi: i granata di Nicola, reduci dalla brillante vittoria 3-1 all'Olimpico contro la Lazio, sfidano i grigiorossi di Alvini ancora a secco di vittorie in questo campionato. Insieme con gli spagnoli dell'Elche, la Cremonese è l'unica squadre dei top campionati europei ancora a 0 nella casella dei successi.