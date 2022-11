Salernitana-Cremonese, le formazioni: Nicola pensa alla sorpresa Botheim

L'ultima dell'anno all'Arechi contro l'ultima in classifica. Sulla carta, quello di oggi pomeriggio con la Cremonese sarebbe ancora uno scontro diretto in chiave salvezza per la Salernitana. A guardare la classifica, però, il match contro i lombardi potrebbe rappresentare il decollo definitivo del club granata verso posizioni ed ambizioni più alte del semplice mantenimento della categoria in massima serie.

La piazza è ancora inebriata dell'exploit di domenica scorsa all'Olimpico contro la Lazio di Lotito che ha portato in dote una «vendetta sportiva» (nei confronti dell'ex co-patron) e sopratutto il secondo successo di fila che vale il decimo posto in graduatoria con qualcosa come 16 punti. Oro colato per il club del patron Danilo Iervolino. Musica per le orecchie del tecnico Davide Nicola. Occhio però ai cali di tensione sopratutto dopo prestazioni importanti contro squadre blasonate.

Il trainer granata vuole scongiurare il rischio di un nuovo contraccolpo come capitato dopo il pareggio in casa della Juventus ed ammonisce. «Non siamo nelle condizioni di sottovalutare nessuno - tuona - La Cremonese può metterci in difficoltà: ha idee ed organizzazione di gioco. Oggi mi aspetto una partita complicata contro un club che ha investito anche risorse per rendere la squadra competitiva. In alcune partite c'è riuscita, come contro l'Udinese, in altre meno. La differenza in classifica alcune volte la fanno i dettagli». Già, i dettagli. Sarà anche per questo che il trainer granata sembra essere maniacale sulla cura di ogni minimo particolare e preferisce provare a nascondere le scelte iniziali. «Tutti noi vigliamo sempre ottenere il massimo. La Salernitana viene da tre punti e adesso inizia un ciclo di tre partite in otto giorni. Giocoforza, saranno tutti chiamati in causa, in questo momento abbiamo bisogno di tutti i giocatori a disposizione».

Contro la Cremonese, davanti a circa 18mila spettatori, in un Arechi appesantito dalle pesanti piogge di ieri, il trainer granata si affida al solito canovaccio (3-5-2) con qualche novità nell'undici base. Alcune annunciate. Altre, invece, potrebbero essere delle autentiche sorprese in vista del tour de force che aspetta i granata chiamati a risalire lo stivale in pochi giorni (mercoledì prossimo a Firenze e domenica a Monza ndA). L'impressione è che si rivedrà lo stesso centrocampo che bene ha fatto a Roma contro l'undici di Sarri con Candreva mezzala, Mazzocchi confermato sulla fascia destra e Bradaric sul fronte opposto. In difesa è ballottaggio tra Bronn (che ha sostituito l'infortunato Gyomber all'Olimpico dopo pochi minuti) e Lovato che sta provando a buttarsi alle spalle i tanti troppi infortuni. Ma è soprattutto in attacco che Nicola medita qualche colpo ad effetto. Dia, autore del tris a Roma da subentrato, resta in pole per una maglia da titolare (al posto di Bonazzoli). Al suo fianco Piatek sembra il partner ideale, ma il tecnico è stuzzicato dall'idea Botheim. «Il norvegese dovrà, anzi potrà partire dall'inizio. È un giocatore che non soffre la concorrenza».