Salernitana, crisi granata: negli anni duemila solo cinque squadre hanno fatto peggio

Male, anzi quasi malissimo. L’attuale rendimento della Salernitana, 14 punti in ventinove giornate, non solo sta condannando i granata all’ultimo posto in classifica e al ritorno in Serie B dopo tre stagioni, ma rappresenta anche uno dei rendimenti peggiori della Serie A degli anni duemila.

Peggio della squadra allenata attualmente da Stefano Colantuono soltanto cinque squadre dal 2000 a oggi.

Nel 2014-2015 il Parma prima della trentesima giornata arrivò a stento quota 9 punti, nel 2003-2004 invece l’Ancona ne conquistò giusto uno in più, a 11 invece si fermò il Chievo Verona nel 2018-2019, mentre il Pescara nel 2016-2017 e il Benevento nel 2017-2018 si dovettero accontentare rispettivamente di 12 e 13 punti.

Un rendimento che obbligò poi tutte a salutare la Serie A.