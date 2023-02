Salernitana, crisi profonda per Piatek: mai a secco per così tanto tempo

Le pistole di Krzysztof Piątek non sparano più. Da troppo tempo, come mai accaduto nel corso della sua carriera. Il polacco non va in gol con la maglia della Salernitana da addirittura dieci giornate di campionato, un digiuno profondo condizionato anche e soprattutto dai clamorosi errori commessi contro il Verona prima e il Monza dopo.

In passato l'attaccante granata aveva già vissuto dei periodi di vera astinenza, un po' come capita a molti attaccanti, ma mai così complicato: a Firenze per 11 partite consecutive non andò in rete ma in tre di queste occasioni rimase per tutti i novanta minuti in panchina, in Germania invece con l'Hertha Berlino non segnò per 10 gare ma anche in questa circostanza per tre volte rimase a guardare la partita dall'esterno. Al Milan, infine, si fermò a quota 6 giornate consecutive senza segnare.