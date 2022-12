Salernitana, il ct Mancini convoca Lovato e Pirola in azzurro

Per la Salernitana non c'è spazio soltanto per le brutte notizie legate agli infortuni, ma anche per quelle belle legate alle convocazioni in Nazionale. Dopo Mazzocchi in azzurro e i vari Bronn, Dia e Piatek protagonista al Mondiale, nelle ultime ore è toccato a Matteo Lovato e Lorenzo Pirola godersi la chiamata in azzurro.

I due difensori granata sono stati infatti convocati dal ct Roberto Mancini per lo stage della Nazionale italiana che si terrà dal 20 al 22 dicembre a Coverciano: da martedì a mercoledì mattina si raduneranno i calciatori di Serie B, mentre mercoledì pomeriggio e giovedì mattina sarà la volta dei calciatori di Serie A e che militano all’estero. Lo stage sarà utile per il commissario italiano per visionare da vicino calciatori potenzialmente utili per i prossimi impegni ufficiali (qualificazione all'Europeo e alla Nations League).