Salernitana, ufficiale: Davide Nicola è il tecnico per l'impresa salvezza

Davide Nicola è il nuovo tecnico della Salernitana. Il terzo allenatore in questa tribolata stagione di massima serie per l'ippocampo. Il 48enne tecnico piemontese, che ha evidentemente il granata nel sangue, è un esperto di missioni impossibili ed ha accettato l'impresa. In tarda mattinata arriverà anche la comunicazione ufficiale da parte del club di via Scavata Case Rosse. Pochi minuti fa, il club ha ufficialmente dato il ben servito a Stefano Colantuono ed al suo staff che paga un cammino disastroso alla guida dell'ippocampo (15 partite, 10 sconfitte, tre pareggi e due vittorie in campionato) dopo avere sostituito Castori sulla tolda della nave. Non a caso l'allenamento di oggi - inizialmente fissato in mattinata - è stato posticipato alle 15 (proprio per consentire l'arrivo di Nicola all'ombra dell'Arechi).

Nicola firmerà un contratto fino a giugno con bonus e rinnovo automatico di due anni in caso di salvezza. Come detto, l'allenatore è un veterano delle missioni impossibili: Soprattutto in ottica Salvezza. Almeno tre "miracoli" nella sua carriera di allenatore. Centrò l’obiettivo col Crotone nel 2017, con 21 punti nelle ultime 15 partite (lo stesso numero di gare che ne mancano oggi alla Salernitana). Al giro di boa i pitagorici erano dati già per retrocessi con appena 9 punti in classifica ed invece riuscirono nell'impresa all’ultima curva battendo la Lazio di Lotito. Nicola è bravo a centrare l'obiettivo anche da subentrato (con l'augurio che faccia altrettanto con la Salernitana). Nelle ultime due stagioni infatti è partito in corso d'opera sia al Genoa (subentrato a Thiago Motta e inanellando qualcosa come 1,27 punti a partita), sia soprattutto al Torino (ha preso il posto di Giampaolo centrando una media di 1,2 a match). In entrambi i casi conquistando la permanenza in serie A.

Piccola curiosità: Nicola ottenne la sua prima vittoria in un campionato professionistico proprio all’Arechi, quando guidava il Lumezzane in Prima Divisione (era il 29 agosto 2010); ha poi guidato in carriera anche Livorno (promozione in A), Bari e Udinese: ha proposto principalmente il 3-5-2 o il 4-4-2 nel recente passato. Dell’attuale gruppo granata conosce bene quattro elementi: da Verdi e Bonazzoli, alle sue dipendenze nel Toro, a Fiorillo (protagonista tra i pali del suo Livorno nel 2013) e al fuori lista Capezzi, con lui a Crotone.