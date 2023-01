Salernitana, gli auguri social di Davide Nicola: «La squadra va custodita con amore»

In attesa di ritornare a parlare di campionato, e naturalmente anche di calciomercato, in queste ore Davide Nicola si è affidato ai propri canali social non solo per augurare buon anno a tutto l'ambiente della Salernitana, ma anche per esprimere il proprio desiderio in vista del futuro: «Questa squadra va custodita con Amore, perché è della Città di Salerno. Come non condividere le parole e la visione del nostro presidente Danilo Iervolino? - ha scritto il tecnico dei granata che poi ha concluso così - Aggiungo ai suoi auguri anche i miei più sinceri, per un 2023 #semprealmassimo».

Un 2023 che inizierà a tutti gli effetti mercoledì quando alle 12:30 allo stadio Arechi la Salernitana ospiterà il Milan.