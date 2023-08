Salernitana, De Sanctis pesca all'estero: pronto a chiudere sette operazioni in entrata

Sono ore frenetiche, ore decisive per provare a rinforzare l'organico in vista del debutto in campionato. Una vera e propria necessità tenendo conto del numero davvero ridotto di giocatori a disposizione di mister Sousa. Ed ecco perché, finalmente, il ds Morgan De Sanctis sta provando ad accelerare i tempi.

Per la difesa è sempre più vicino Facundo Gonzalez della Juventus pronto ad arrivare con la formula del prestito, per il reparto esterni sta provando a chiudere per il mancino Leo Hjelde nel giro dell'under 21 norvegese e di proprietà del Leeds, per il centrocampo stesso discorso per il polacco 2003 Mateusz Legowski del Pogon Szczecin oltre che per l'argentino Martegani sempre in attesa di potersi definire a tutti gli effetti un calciatore della Salernitana.

Infine per l'attacco sono sempre più vicini Matias Soulè della Juventus (anche lui in prestito), Trivante Stewart giamaicano classe 2000 protagonista in patria nella scorsa stagione con Mount Pleasant segnando 18 gol in 26 gare e Chukwubuikem Ikwuemesi attaccante 2001 del Celje (squadra della Serie A slovena).

Tante operazioni vicine alla chiusura, ma anche tante scommesse. Come sempre toccherà solo al campo dare le risposte.