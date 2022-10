Salernitana, un fastidio per Dia tiene in ansia mister Nicola

Mentre difesa e centrocampo hanno ormai recuperato quasi tutti i pezzi, ora Davide Nicola deve fare i conti con alcuni problemi legati al reparto offensivo. Nelle ultime ore, infatti, si è fermato Boulaye Dia a causa di un fastido al ginocchio, per lui solo fisioterapia e nessun lavoro con il resto della squadra.

Al momento, comunque, sembra filtrare ottimismo in casa granata in merito al recupero dell'attaccante senegalese per la trasferta dell'Olimpico di domenica pomeriggio. In caso di assenza o di un recupero soltanto per la panchina per la sfida contro la Lazio, è già pronta la coppia Bonazzoli-Piatek.