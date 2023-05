La Salernitana ha una pazza (i)Dea: gufare il Lecce oggi e battere l'Atalanta domani per brindare alla salvezza aritmetica. Questa combinazione garantisce ai granata la Serie A, perché i pugliesi potrebbero ancora fare 9 punti nelle ultime 3 ma accadrebbe a discapito dello Spezia nello scontro diretto, dunque a favore della Salernitana. Se il Lecce vince, la sostanza non cambia: i granata dovranno battere comunque l'Atalanta e poi scappare speranzosi verso il divano per gufare lo Spezia alle ore 18. Se andrà malissimo alla terzultima della classe, la Salernitana sarà salva.

APPROFONDIMENTI Salernitana-Atalanta, applausi per Ederson: «Granata nel cuore» Salernitana, Fimmanò va in tv con la parrucca azzurra per festeggiare lo scudetto del Napoli Salernitana in ritiro a Rivisondoli dal 10 luglio al 5 agosto

Tra il sogno e la realtà passano un mondo, la partita e lo spauracchio. Pure le statistiche della vigilia mettono in guardia: in 14 confronti diretti, a tutte le latitudini, la Salernitana non ha mai battuto l'Atalanta. In aggiunta, all'Arechi in A le ha fatto solo il solletico: zero gol. Ci sono due piedi e due gambe per spezzare il sortilegio: ora più che mai, la squadra granata si affida alle scarpe di Boulaye Dia, che da solo ha realizzato un terzo dei gol della Salernitana (15 su 42). Mentre Gasperini spera di inserire Hojlund all'ultimo istante tra i convocati ma getta la spugna per Lookman, Sousa ha già fatto l'attacco - schiera Dia e Piatek - pensa a staffette sulla trequarti e potrebbe far cominciare Kastanos inserendo Candreva in seguito, riflette ad oltranza sulla composizione del terzetto difensivo. Non dipende da Fazio, che era già fuori causa e ha accusato pure un risentimento al polpaccio, nelle ultime ore.

Dipende, invece, dall'utilizzo di Gyomber. Lo slovacco non ha lesioni al flessore della coscia sinistra e l'edema è assorbito. Ieri è stato riprovato, arrivano segnali confortanti: Sousa vorrebbe utilizzarlo a presidio della difesa con l'obiettivo di prolungare la personale striscia positiva contro l'Atalanta e contro Gasperini. Nei confronti diretti, l'allenatore lusitano non è mai stato sconfitto: ciascuno ha il proprio spauracchio, è lui l'anti-Dea. Non si fida dell'Atalanta: come potrebbe? Gli orobici cercano l'assalto all'Europa che conta e il quarto posto è ancora raggiungibile. In aggiunta, dopo aver perso l'ultima partita in trasferta l'11 marzo a Napoli, hanno messo il turbo fuori casa - due vittorie e un pareggio nelle ultime tre gare giocate lontano da Bergamo - e in generale il loro rendimento esterno è il 3° del torneo. Però ci sono le motivazioni, però ha un senso pure la parola «riscatto».

La Salernitana ad Empoli non ha solo perso la partita, ma ha anche offerto una prestazione scialba e insipida. Insomma è uscita fuori binario per novanta minuti e adesso vuole riprendere a viaggiare sul treno salvezza. Tanti esami sono stati superati - nessuno deve dimenticare che questa è la squadra che ha frenato Milan, Napoli e Fiorentina, ed asfaltato Monza e Sassuolo durante la gestione Sousa - e quindi a maggior ragione, in ottica futura e per le valutazioni sull'operato di tutti, conterà non solo salvarsi ma pure in che modo arriverà la salvezza. Nessuno vuole dissipare il patrimonio di entusiasmo e di serenità che squadra e ambiente hanno faticosamente costruito. Ecco perché, al netto dei tabù che sono fatti per essere infranti, la pazza (i)Dea diventa la buona i(D)ea, quella che la Salernitana deve perseguire con maggiore ferocia. Artefice del proprio destino, la Bersagliera ha i mezzi per far male all'Atalanta che resta forte ma che si presenterà rabberciata all'Arechi.