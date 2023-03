Salernitana, Dia punta a riprendersi la maglia da titolare

Attesa un po' più lunga rispetto al solito, un'attesa che sta permettendo a Boulaye Dia di sfruttare ogni momento per provare a riprendersi la maglia da titolare. Mai scelto fino a oggi da Paulo Sousa per l'undici iniziale, l'ex Villareal sembra però vicino a convincere il neo tecnico dei granata.

Lunedì sera, infatti, in casa del Milan potrebbe esserci finalmente spazio dal primo minuto per Dia che fino a oggi è stato l'uomo che ha messo più punti nella cassaforte della Salernitana.

Resta solo da valutare chi potrebbe fargli spazio: o Piatek, l'ex Milan però potrebbe essere riproposto anche per la voglia di rivalsa, o Kastanos, che per la sua duttilità potrebbe essere arretrato in mediana. Gli ultimi due allenamenti serviranno per sciogliere i dubbi di Sousa.