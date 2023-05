Salernitana, Boulaye Dia eguaglia il record di Di Vaio: 12 gol in serie A

Domenica pomeriggio la storia è stata fatta in tutti i sensi. Il gol segnato al Maradona, infatti, non ha soltanto permesso alla Salernitana di conquistare un punto prezioso e storico ma ha anche permesso a Boulaye Dia di toccare quota 12 gol in Serie A e di eguagliare così il record della stagione 1998-99 di Marco Di Vaio che fino a poche ore fa era l'attaccante granata con più gol segnati nel massimo campionato italiano.

Ma ora c'è anche Dia, c'è il nuovo fuoriclasse della Salernitana che fa gola a tanti club della A così come della Premier League. Dopo il pari di Napoli, però, il diesse Morgan De Sanctis è stato chiaro: «Abbiamo la forza per tenere Dia».

In attesa, però, di capire cosa accadrà davvero nella prossima stagione, per il momento Dia è chiamato a pensare esclusivamente alla salvezza e a diventare in assoluto il miglior realizzatore granata.