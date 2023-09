Primo comandamento granata: Dia non si tocca. Lui è il bomber, è Re Mida, ha segnato il diciassettesimo gol della sua avventura con la Salernitana. È bastato metterlo in vetrina contro l'Udinese, è bastato che esultasse come Black Panther. A quel punto si sono svegliati gli inglesi quasi sul gong del mercato: ha bussato il Wolverhampton.

Secondo comandamento granata: Dia sarebbe stato ceduto solo in presenza di un'offerta irrinunciabile. Quando il Wolverhampton ha inviato la pec, la Salernitana ha risposto con una sola parolina: «What?». Ne parlerà oggi De Sanctis in conferenza stampa e svelerà i retroscena, racconterà lo stupore granata, misto al fastidio.

APPROFONDIMENTI Salernitana, caccia all'affare ​dell'ultimo minuto Tchaouna, freccia granata: la Salernitana punta sulla velocità Salernitana, è fatta per Tchaouna: l'ex Rennes pronto alla firma

Pare che il Wolverhampton abbia offerto 20 milioni, però... come diritto di riscatto. Quanto alla Salernitana, che nel frattempo aveva speso 12 milioni per riscattare Dia, gli inglesi avrebbero voluto proporle 2 milioni di prestito oneroso. E-mail cestinata: Dia è il centravanti del Senegal, può giocare da prima punta e alle spalle di un centravanti, se Sousa, che parlerà in mattinata, prima di De Sanctis, deciderà di schierare il nigeriano come riferimento avanzato e la perla senegalese tra le sottopunte. La maglia numero 9, quella che per tradizione si affida alle prime punte, non è stata assegnata. Magari accadrà a gennaio, quando la Coppa d'Africa incalzerà. Al momento, la Salernitana si riserva un tempo di osservazione e di verifica, poi si vedrà.

Il gong dell'ultima giornata di mercato è suonato ieri sera alle 20. La Salernitana aveva abbassato la saracinesca con qualche ora di anticipo: Maggiore nei ranghi e non più al Bologna che lo aveva sondato, Simy né alla Sampdoria né al Cosenza. Per motivi personali e familiari, l'attaccante rifiuta soluzioni all'estero. Continuerà ad allenarsi da esubero ma Sousa non lo avrebbe comunque inserito in lista. Il problema del giocatore over in sovrannumero è stato risolto, invece, con la cessione di Mamadou Coulibaly. È stato trasferito in prestito al Palermo (100mila euro nelle casse granata) con diritto di riscatto fissato a 500mila euro. È una facoltà dei siciliani, a fine stagione. In lista over, dunque, ci sono 17 giocatori tesserati senza limiti e 4 che abbiano una formazione nel settore giovanile italiano. Per la Salernitana si tratta di Candreva, Lovato, Kastanos, Mazzocchi. Poi ci sono gli under illimitati, nati dal 2001 in poi: Daniliuc, Ikwuemesi, Legowski, Pirola, Tchaouna e Sfait, il baby portiere Allocca. Ingaggiati Legowski e Martegani, la Salernitana avrebbe irrobustito la mediana con un nuovo giocatore solo se avesse fatto partire anche Maggiore, insieme a Mamadou. Si è riservata comunque la possibilità di rimpolpare la mediana a gennaio. Aveva già sondato Nicolussi Caviglia ma il calciatore ha preferito giocarsi al momento le proprie chances alla Juventus. Non è un discorso chiuso, ma solo rimandato di qualche mese. Vale anche per il bravo Ndour, a patto che non sbocci definitivamente in questi mesi al Paris Saint Germain. Non ora, non ieri: solo ulteriori uscite avrebbero potuto determinare ulteriori ingressi in rosa.

Il mercato della Salernitana, invece, è terminato con l'innesto dell'esterno Tchaouna. Calibrato sulle richieste di Sousa voleva due esterni che accelerassero e lui si è aggiunto a Cabral -, tarato sulla necessità di non sforare con il budget: è arrivato a titolo gratuito, guadagnerà 240mila euro a stagione per tre anni con opzione per il quarto, il Rennes ha diritto al 40% sulla futura rivendita. La Salernitana archivia la sessione estiva con il seguente bilancio: ha ingaggiato Ikwuemesi, Stewart, Legowski, Tchaouna e lo svincolato Costil a titolo definitivo; Cabral e Martegani sono in prestito con diritto di riscatto. Ha ceduto Bonazzoli (balla un obbligo di riscatto), Sepe, Motoc, Iervolino e Mamadou Coulibaly in prestito; Mantovani, Boultam, Kristoffersen, De Matteis, Orlando a titolo definitivo. Ha fatto firmare il primo contratto da professionista a Sfait. Valencia vicino al prestito all'Eibar, seconda divisione spagnola. Resta sul groppone Simy, che rifiuta la Turchia. Fino a lunedì, possibile trasferire in Moldavia, Polonia e Romania, fino a mercoledì in Belgio, Slovacchia e Ungheria. Le altre scadenze: Bulgaria e Svizzera 7 settembre; Bosnia, Croazia e Repubblica Ceca 8 settembre; Grecia e Australia 11 settembre; Messico 13 settembre; Russia 14 settembre; Israele 20 settembre. Giovanili: la Salernitana ha tesserato l'attaccante Costantino, classe 2007, svincolatosi d'ufficio dopo il fallimento della Reggina.