Caro Dia. La lettera che Iervolino scriverebbe all'attaccante inizierebbe nel più classico dei modi ma non con la più classica delle accezioni. Caro, costosissimo, Dia. Nel primo anno ha ricambiato con 16 centri, il secondo ha sbracato. Dalla sua cessione dipende una buona fetta del futuro granata, perché si dice che sia uno dei pesi più grandi per il patron: se riuscisse a cederlo "bene", non rimettendoci troppo, potrebbe anche ritrovare verve e risorse per andare avanti da solo, senza ammiccare ai vari soggetti interessati ad acquistare il club.

APPROFONDIMENTI Salernitana, il Parma bussa alla porta per Pirola Salernitana, Angelozzi è sempre più vicino Salernitana, ecco il fondo Usa: possibile offerta modello Atalanta

Alla Salernitana il senegalese è costato praticamente 20 milioni tra prestito oneroso, riscatto (da pagare entro fine mese al Villarreal la seconda delle tre rate da 4 milioni, nda), commissioni agli agenti, ingaggio biennale, contributo di solidarietà ai club giovanili in Francia. È la stessa cifra della clausola buy-out che si ripresenterà anche in questa cessione di mercato (per l'area Uefa, un paio di milioni in più in zone extraeuropee) per cedere il ragazzo al metaforico deposito di una valigetta col denaro corrispondente. Dia e il suo procuratore, Vasilyev, hanno a lungo lottato dapprima per abbassarla riuscendoci e poi per eliminarla, senza risultati. Ed ora eccoli lì, di nuovo allo scontro con la proprietà: tra poco più di tre settimane sarà tutto più chiaro, perché il 24 giugno è deadline fissata dal Collegio Arbitrale per l'emissione del lodo sul litigio iniziato dopo il rifiuto del calciatore di entrare in campo durante Udinese-Salernitana del 3 marzo. Non è l'unico procedimento in corso; c'è pure quello intentato da Dia che contesta la multa inflittagli dalla società dopo l'intervista non autorizzata per smentire la ricostruzione del "no" a Liverani.

Iervolino e Milan hanno sul tavolo l'offerta della Lazio: 10 milioni più bonus ad obiettivi e a eventi (leggasi gol e assist). Hanno detto anche sì, però l'interessato punta i piedi e fa sapere di non gradire la destinazione continuando il braccio di ferro. La strategia del suo entourage sembra chiara: provare a spuntare una rescissione contrattuale per potergli consentire di accasarsi a costo zero altrove, segnatamente in Premier League, dove il bomber sogna di giocare. Dia è stato messo ai margini negli ultimi tre mesi abbondanti di stagione, costretto ad allenarsi da solo e in orari diversi rispetto ai compagni. Nel frattempo, Sabatini lo mette in vetrina. Per quanto possibile, sta dando ancora una mano sulle cessioni, sebbene sia in scadenza di contratto e prossimo al ritiro dall'attività dirigenziale.

«Probabilmente Dia è l'unico vero centravanti che c'è oggi in Italia, fatti salvi quelli come Immobile che hanno già consistenza di gol e campionati importantissimi. È un giocatore straordinario, molto mobile, sa sempre dove si trova rispetto alla porta. Attacca la profondità, non è un pivot ma punta tutto su imprevedibilità e rapidità: scambia e va dentro, poi quando si presenta nei sedici metri è cecchino infallibile», ha detto di recente il diggì granata uscente a Radio Olympia, emittente della capitale, prima di andare nel dettaglio della situazione disciplinare: «Il ragazzo sconta una decisione sacrosanta della società, in particolare del presidente, che è frutto un po' di un equivoco. Dia ad agosto quasi pretendeva di essere ceduto in prestito l'ultimo giorno di mercato. Un'operazione improponibile. Qualcuno pensa che ci siano questioni disciplinari, invece è stata una reazione a un rifiuto della società di fare un'operazione perversa. Dia sta bene, il suo stare ai margini della rosa è una scelta del presidente giusta».

Insomma, un modo per dire ai naviganti "acquistatelo e non ve ne pentirete". Iervolino però è pronto a trattenerlo anche in Serie B, qualora non dovesse esserci l'offerta giusta o se il numero 10 dovesse ancora puntare i piedi, magari con altri strascichi in sede di giustizia sportiva.

Tornerà Dia a Rivisondoli, dove l'anno scorso lavorò quasi sempre a parte per recuperare dall'infortunio al menisco? Chissà. In settimana entrante il team manager Avallone dovrebbe effettuare altri sopralluoghi alle strutture in loco. Manto erboso segnalato in gran spolvero su entrambi i campi: sono stati curati per tutto l'anno dai giardinieri di fiducia della Salernitana. Dal 24 luglio, giorno di addio all'Abruzzo, la squadra dovrebbe tornare in sede senza effettuare altrove una seconda fase di ritiro, a meno di direttive diverse del nuovo allenatore, che non ha ancora un nome.