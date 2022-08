Salernitana, Dia si presenta: «Voglio segnare tanti gol»

La firma sul contratto, la scelta del numero di maglia (il 29), in campo con i nuovi compagni e poi le prime dichiarazioni da calciatore della Salernitana, giornata intensa per l'attaccante Boulaye Dia che da quest'oggi è ufficialmente a disposizione di mister Nicola: "Ho ottime sensazioni, sono felice di essere arrivato qui. Ho visto il centro di allenamento, ci sono bei campi e ottime strutture, l'ideale per disputare una buona stagione. Darò il massimo cercando di segnare il più possibile per aiutare la squadra a centrale l’obiettivo" - ha detto Dia ai canali ufficiali della Salernitana -. "Non amo pormi limiti, voglio solo dare il massimo. Sono un calciatore molto rapido e forte fisicamente che ama avere il pallone tra i piedi e cercare lo spazio per creare più occasioni possibili. Cosa mi hanno detto Sambia e Ribéry? Entrambi mi hanno parlato benissimo della città e dei tifosi, sono contento di essere qui e spero di segnare più gol possibili per renderli così felici. De Sanctis mi ha inviato alcuni video dei tifosi e credo che sono incredibile, il loro fervore e il loro entusiasmo è importante".