Salernitana, è fatta per Dia: in serata sarà già in città

A lavoro per completare una volta e per tutte l'organico. Nelle ultime ore il diesse De Sanctis ha definito l'ingaggio dell'attaccante Boulaye Dia, ma nelle prossime potrebbe fare esattamente la stessa cosa anche con l'ucraino Artem Dovbyk del Dnipro (in uscita, quindi, Kristoffersen).

Ma in attesa di sviluppi in tal senso, la certezza è che in serata il senegalese Dia arriverà in città per mettere la firma sul contratto che lo legherà ai granata.

Il club del presidente Iervolino ha chiuso l'accordo con il Villareal per un prestito oneroso di 1,5 milioni di euro e il diritto di riscatto fissato a 11,5 milioni. Il futuro attaccante granata è reduce dalla vittoria della Coppa d'Africa e da una stagione con gli spagnoli condita da 35 gare ufficiali e 7 gol totali.