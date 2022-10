Salernitana, diserzione a Roma: i tifosi si dividono. La Lazio: noi passivi

Diserzione in massa o quasi. Il dato dei ticket staccati per il settore ospiti dello stadio Olimpico ha toccato ieri quota 170 sui 500 disponibili. La limitazione imposta da Questura e Prefettura della capitale, rispetto ai 5mila posti potenziali, ha provocato la rabbia della tifoseria organizzata ed è diventata motivo di dibattito sui social, dove c'è chi naturalmente possessore di fidelity card della Salernitana ha annunciato di aver acquistato il tagliando appositamente per toglierlo dal mercato, non essendo intenzionato a recarsi a Roma.



Una provocazione, più che altro, volta ad accentuare l'eco di una protesta che ha già raggiunto i destinatari prefissati, ma rischia di coinvolgere anche la fetta di pubblico che vorrebbe assistere all'evento sportivo. È uno scontro di idee: dove finisce la legittimità dell'invito a «lasciare il settore ospiti vuoto» e dove inizia la libertà di ciascuno di accedere allo stadio nell'unica area consentita da carta d'identità e tessera del tifoso in tasca senza per questo essere considerato «nemico della Salernitana»? Pane farcito per opinionisti. I concetti di buon senso ed equilibrio dovrebbero essere universali.



Zero commenti dalla Questura di Roma, che ha valutato in base al precedente poco felice di novembre 2021 (accoltellamenti in strada ai danni di supporter granata e intemperanze nel settore ospiti). C'è da sottolineare anche come per la sfida di ritorno, a gennaio scorso, sia stato completamente vietato il viaggio a Salerno ai fan di Immobile e soci. Forse sarà così anche quest'anno. E Lotito? Paradossalmente non sorride. Il ragionamento imprenditoriale per lui è sempre prioritario: con i Distinti Sud Ovest pieni nelle casse della Lazio sarebbero entrati almeno 125mila euro in più. «Non abbiamo voce in capitolo su questa disposizione che sicuramente non ci avvantaggia dice Roberto Rao, capo della comunicazione del sodalizio biancoceleste Siamo abituati ad avere tifoserie ospiti in gran numero e siamo stati sempre ligi alle decisioni dei tutori dell'ordine, per cui non vogliamo, né possiamo permetterci di contestare quanto ponderato all'interno del Gos. Chiaramente ci sono anche aspetti di vendita, guadagni ed introiti minori per il club. Definirci vittime è troppo, però soggetti passivi sì. Ci sono problemi anche per i nostri tifosi residenti fuori regione, che non sono pochi». Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica riunitosi la settimana scorsa nella Prefettura della capitale ha posizionato la lente d'ingrandimento anche sui sostenitori di casa: accesso consentito solo ai residenti nel Lazio, mentre chi verrà da altre zone d'Italia dovrà obbligatoriamente avere la tessera del tifoso biancoceleste per acquistare il biglietto, peraltro esclusivamente domenica al botteghino. Ma sono già 30mila le presenze certe, abbonati compresi.



C'è anche il campo. Ieri pomeriggio è saltato il talk di Radovanovic con Dazn e i tifosi in vana attesa: problemi tecnici. Fastidi al ginocchio invece per Dia, che in mattinata aveva fatto differenziato al Mary Rosy. Si tratterebbe di mera precauzione, però oggi sarà fatto un nuovo check. Continuano a parte anche Valencia e Maggiore (che punta la Cremonese); per gli altri, lavoro atletico e di forza in palestra, con successiva trasformazione sul campo. Stamani Nicola potrebbe provare possibili modifiche (Candreva mezzala, Bradaric a sinistra e Mazzocchi a destra?) al suo 3-5-2; domani seduta all'Arechi, cancelli aperti per tutti dalle 11. Stasera lo staff granata sarà davanti alla tv per studiare Lazio-Midtjylland.



Sarri (in foto nell'incontro con la stampa) deve vincere per continuare a giocarsi la qualificazione in Europa League e non farà turnover; in conferenza ha mostrato ancora preoccupazioni per la tenuta del manto erboso dell'Olimpico, già duramente criticato nelle scorse settimane. «Preoccupato dalle due partite in quattro giorni? Sì, ho visto una situazione difficilmente risolvibile nel breve periodo. A Bergamo c'era un biliardo e quella gara purtroppo non è replicabile. Per il nostro modo di giocare le condizioni del campo sono un handicap non da poco; ce ne sono altri, ma a me non riescono. Sarà un limite mio», ha detto lo schietto allenatore. Che ha poi rimarcato un concetto: «Ora siamo più solidi, c'è voglia di non subire gol, figlia dell'aspetto mentale. Se tatticamente sei perfetto, ma in maniera fredda, i problemi prima o poi vengono a galla. Invece vedo gli attaccanti rientrare continuamente, dando agli avversari segnale che contro di noi è difficile segnare. Ci divertiamo e contagiamo anche il pubblico, però dev'esserci entusiasmo e non euforia».