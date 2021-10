Salernitana, Djuric ad un gol dal suo record personale

Un gol che ha significato tanto: non solo la prima vittoria in Serie A della Salernitana ma anche l'avvicinamento ad un piacevole record personale. Con la rete messa a segno contro il Genoa allo stadio Arechi sabato pomeriggio, il bosniaco Milan Djuric si è portato ad un solo gol dal record di realizzazioni con un club.

Le attuali 25 totalizzate con i granata in 104 partite ufficiali dalla stagione 2018-19 in poi sono davvero ad un passo dalle 26 che ha messo insieme con il Cesena in 156 incontri disputati nella doppia esperienza con i bianconeri. Ed allora dopo l'ultimo weekend la rincorsa è finalmente ripartita, soltanto due gol e poi Djuric riscriverà la sua storia.