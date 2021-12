Salernitana, altra tegola: Djuric in quarantena

Non trova pace la Salernitana, neppure per un'istante. Per la trasferta di sabato pomeriggio a Firenze contro i viola di Italiano i granata dovranno infatti a quanto pare rinunciare anche a Milan Djuric.

Il bosniaco da qualche ora sta osservando un periodo di quarantena fiduciaria preventiva in quanto di recente è stato in contatto con un positivo non facente parte però del gruppo squadra. Altra tegola, quindi, per Stefano Colantuono che per la sfida contro la Fiorentina all'Artemio Franchi dovrà fare a meno anche di Strandberg, Ruggeri, Zortea, Coulibaly Mamadou, Capezzi e Gondo.