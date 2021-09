Salernitana, Djuric vicino al rientro in gruppo

Manca poco, sempre di meno. Dopo aver alzato bandiera bianca al termine della prima gara in campionato disputata dalla Salernitana, Milan Djuric si sta avvicinando al rientro in gruppo. A meno di clamorosi ribaltoni, infatti, l'attaccante bosniaco tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima tornerà ad allenarsi insieme al resto della squadra, il tempo utile per poter rientrare così nell'elenco dei convocati in vista della trasferta di Torino contro i granata di Juric in programma domenica 12 settembre alle 15:00. Intanto domani al Mary Rosy la Salernitana tornerà in campo dopo due giorni di riposo, ma fino alla metà della settimana prossima complice gli impegni con le rispettive nazionali mancheranno Belec, Strandberg, Ruggeri, Kechrida, Coulibaly L. e Kastanos.