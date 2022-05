Salernitana, domenica sera in palio la salvezza contro l'Udinese

Ora non ci sono più dubbi, la Salernitana conoscerà il suo futuro domenica sera poco prima delle ventitré. La Lega Serie A, infatti, ha comunicato quest'oggi date e orari dell'ultima giornata di campionato. I granata Nicola scenderanno in campo domenica alle ore 21:00 allo stadio Arechi contro l'Udinese (diretta su Dazn), alla stessa ora per l'ormai noto discorso della contemporaneità faranno lo stesso anche a Venezia e Cagliari al Penzo (diretta su Dazn e Sky). Per la gara del prossimo weekend contro i bianconeri potrebbe essere riaperta, a distanza di anni, anche la curva nord dell'Arechi, intanto la tifoseria granata è già lavoro per una coreografica speciale. Nella giornata di domani, invece, dovrebbe partire la prevendita dei biglietti.