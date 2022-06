Salernitana, Nicola in bilico dopo la rottura con Sabatini

Altro che giornata di festa, è stato un giovedì ricco di novità in casa Salernitana. Dopo la rottura con il diesse Walter Sabatini, confermata dal club con una stringata nota stampa, il presidente Danilo Iervolino si è messo subito a lavoro non solo per trovare il sostituto (Petrachi in leggero vantaggio su Sogliano) ma soprattutto per capire chi sarà l'allenatore dei granata nella prossima stagione.

Nelle scorse ore, infatti, Davide Nicola avrebbe dovuto mettere la firma sul nuovo contratto (durata di due anni), ma l'addio di Sabatini potrebbe rimettere tutto clamorosamente in discussione. In primis per lo stesso Nicola che ora vuole vederci chiaro sul futuro, ma tra i temi di discussione ci sarà anche la visione tecnico-tattica del prossimo direttore sportivo.