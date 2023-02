Norbert la roccia si era scelto la partita da clonare, l'aveva pescata dal mazzo delle imprese e l'aveva lucidata. «Voi ricordate la gara contro l'Empoli in B e quella con la Fiorentina in A aveva detto Gyomber al Mattino Vorrei, invece, rivedere la prestazione e il risultato di Salernitana-Spezia. 1-0, partita tosta e tre punti di ferro, come piace a me». Detto, fatto: tre gol al Monza, Ochoa blindato.

Gyomber era riserva (nella migliore delle ipotesi), fino al 13 gennaio non aveva neppure il contratto rinnovato: oblio, un diffuso senso di precarietà e di instabilità. Poi un giorno, sui social, ha stretto tra le mani la maglia celebrativa con l'anno di (ri)nascita: 2025, la sua nuova scadenza con la Salernitana. Adesso non sanno più dove trovare aggettivi, dove recuperare i mattoni: lo chiamano muro. Quaranta giorni fa, anche meno, non sapevano quale centralino ospedaliero contattare. Fioccavano giudizi trancianti: rotto, non adeguato, sempre infortunato. Una mattina all'Arechi, nelle prove di rifinitura andate in scena in pubblico, lo slovacco ha preso a cazzotti il terreno di gioco: stava per rientrare in gruppo, la scarpa ha ceduto, lui si era disperato immaginando l'ennesimo stop. Ma era solo una nuvola passeggera. Adesso Gyomber gioca, ringhia, difende, è tra i migliori marcatori ad uomo forse il migliore in assoluto dei quali la Salernitana disponga. Tornerà Bronn dalla squalifica e adesso dipende da tante cose: Paulo Sousa ricorda l'ingenuità dell'espulsione contro la Lazio, Daniliuc è stato bravo, come Pirola. Gyomber ci sarà, ha meritato. È consapevole, però, che il suo destino sia lottare sempre, perché di lotta si nutre la sua carriera. L'allenatore portoghese a fine partita ha usato un aggettivo: ha scelto «resiliente» per parlare della sua nuova Salernitana fuoco e fiamme. La partita ha riportato sulla scena giocatori smarriti e ritrovati.



Si pensi a Kastanos, ad esempio. Il diminutivo è Greg ma non vuol dire gregario, anzi. Voci di dentro: «La verità è che spinge come il dannato da quindici giorni, si allena come se non ci fosse un domani. Paulo Sousa se n'è accorto e lo premia». Va in campo, lo fa con merito e da titolare. Kastanos dialoga con Candreva come se avessero giocato sempre insieme; tutti e due sono centrocampisti offensivi o sottopunte che sanno portare il pallone avanti per sostenere Piatek ma che non dimenticano di aiutare i compagni in mediana. Insomma sono funzionali ad una squadra che deve difendere più corta ma che deve anche costruire, tirare, segnare. Kastanos non segna quasi mai, però ha il vizio di farlo nei momenti topici. Verona-Salernitana, la scorsa stagione, era una partita giocata nel gelo, nei dubbi, all'alba della nuova gestione Iervolino: il cipriota allo stadio Bentegodi pescò un gol meraviglioso su calcio di punizione. L'ex diesse, Sabatini, ammise che quel gol aveva aiutato parecchio, perché attraverso quella vittoria la Salernitana era rimasta in qualche modo legata al carrozzone della Serie A conservando un minimo di appeal sul mercato invernale. Domenica, contro il Monza, aveva preso forma la classica partita bivio. Kastanos, invece, ha fiondato il pallone alle spalle di Cragno.



Doveva essere ceduto e ha rifiutato tutto ad oltranza: era stato dimenticato da Nicola, era stato messo sul mercato dalla Salernitana. Adesso è quasi indispensabile, essenziale secondo Paulo Sousa. Metamorfosi, rivalutazione: «Greg» a suo modo pure è un investimento, perché prima della sconfitta di Coppa Italia contro il Parma era il centrocampista di riferimento in granata, pagato 1 milione di euro per l'acquisto del cartellino a titolo definitivo. Adesso è utile, serve, «joga bonito». Se non vogliamo chiamarle rivincite personali, sicuramente si tratta di rimonte nella scala gerarchica. Nelle gerarchie c'è sempre stato Mazzocchi: è ritornato, adesso deve solo carburare. Però sono emozionanti la dedizione con la quale si è lanciato nella lotta da subentrato e la premura con la quale ha riallacciato la fascia del capitano dopo l'uscita di Candreva. Si è emozionato a propria volta quando ha letto il messaggio di due fratellini: «Promettici che sarai granata per sempre». La Salernitana non vinceva in casa dalla sfida allo Spezia: la decise lui, 47'47", destro a giro. Coulibaly contro il Monza ha segnato come Mazzocchi, ha cambiato solo porta. A Verona si disse che il maliano era troppo stanco, serbatoio vuoto: in una gara di lotta e di forza fisica, il migliore lottatore rimase a guardare un tempo. Paulo Sousa lo ha subito rispolverato: Lassana è piovra, diesel, il bomber dei resilienti.