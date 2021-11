Salernitana, dopo quasi due mesi Capezzi torna in gruppo

Dopo Lassana Coulibaly, ecco anche Leonardo Capezzi. Quest'oggi il centrocampista è tornato finalmente ad allenarsi con il resto della squadra dopo un mese e mezzo dall'operazione al ginocchio. Buone notizie, quindi, per la Salernitana che recupera un'altra pedina nel reparto mediano, con tanto di possibile rientro nell'elenco dei convocati per la gara contro la Sampdoria, sua ex squadra, in programma all'Arechi domenica 21 novembre alla ripresa del campionato. Da valutare, invece, il suo possibile impiego da parte di Colantuono nell'amichevole di domani mattina contro la formazione Primavera. Contro i baby non dovrebbe scendere in campo neppure Ribèry che prosegue nel lavoro differenziato per recuperare le energie dopo gli sforzi delle ultime settimane. Sicuri assenti Coulibaly M. E Ruggeri.