Salernitana, doppietta di Piatek e Gelbison battuta in amichevole

Amichevole al Mary Rosy contro la Gelbison, squadra di Lega Pro, questa mattina per la Salernitana, amichevole che si è conclusa con il punteggio di 2-1 per i granata.

Dopo l'iniziale vantaggio ospite con il rigore trasformato da Uliano, è arrivata la risposta di Piatek autore di una doppietta (anche per il polacco un gol è arrivato dagli undici metri).

Per Davide Nicola, che ha dovuto rinunciare a Dia per una botta rimediata alla caviglia nelle scorse ore, è stata l'occasione giusta per provare la soluzione doppio trequartista dietro l'unica punta. Nel corso del primo tempo, infatti, sono stati schierati Vilhena e Bonazzoli alle spalle di Piatek, nella ripresa invece spazio all'ormai collaudato 3-5-2 con Valencia e Botheim a formare il tandem offensivo.