Salernitana, Dovbyk in pole ma il Dnipro alza il prezzo. Asta per Daniliuc

Flavius Daniliuc ha scelto la Salernitana perché gli dà più soldi e per più anni. L'ha scelta anche perché non lo fa sentire un difensore di contorno, ma di rango: è forte, è un under (classe 2001), quindi è una pepita d'oro che non farà cumulo in lista, ma eventualmente darà plusvalenza in futuro. Ora l'accordo va oliato pure con il Nizza, perché il club granata vuole chiudere l'affare a titolo definitivo. Si viaggia sul filo del rischio: la Salernitana, attraverso il ds De Sanctis, ieri ha riparlato con l'entourage del calciatore. Il colloquio è fitto ma è anche il gioco delle parti: il cavalluccio marino deve restare incollato al giocatore, non deve perderne le tracce e la «marcatura», perché il Nizza adesso chiama a raccolta le altre pretendenti e aspetta i rilanci.

L'Atalanta offre tanti soldi, ma l'offerta di 800mila euro non pareggia l'ingaggio granata. C'è pure il Bologna tra le squadre interessate. Stessa storia, stesso stipendio. Alla schiera delle pretendenti si è aggiunto il munifico Monza: vuole rinforzare gli ormeggi, si guarda intorno non solo per turare le falle dopo le sconfitte contro il Torino e il Napoli, ma pure perché deve gestire gli infortuni occorsi a Pablo Marì e Ranocchia. In queste ore di monitoraggio costante e di guerra di nervi per aggiudicarsi il forte difensore austriaco, capitano dell'U-21, la Salernitana ha maturato una convinzione: non è operazione lampo - ci vuole pazienza - ma neppure è una operazione da chiudere sul gong del mercato, perché si rischia di perdere Daniliuc. Perciò De Sanctis non ha potuto fissare ancora le visite mediche ma confida di chiudere il cerchio entro il fine settimana, forse non in tempo per la Samp (i blucerchiati hanno De Luca infortunato, Gabbiadini convalescente, vogliono prendere Defrel, ma devono liberare il posto in lista), magari per la trasferta di di Bologna del 1° settembre.



Ingressi ma anche uscite: Mantovani, sondato dalla Ternana, Galeotafiore, Veseli (Palermo, Ascoli, Pisa) e Jaroszynski (richiesto in Polonia, poi da Palermo e Perugia) sono i difensori con la valigia pronta. Il Pescara può essere un'opzione per Vergani. Capitolo attacco. Felix della Roma era e resterebbe ancora sull'agenda di De Sanctis, ma in questo momento il ds vuole ingaggiare un centravanti che sfrutti il gioco aereo e trattenga palloni per far «respirare» la squadra facendole anche alzare il baricentro. Insomma un giocatore alla Djuric. Retroscena di mercato raccontano che la Salernitana giorni fa abbia anche osservato la posizione e il minutaggio del gigante bosniaco all'Hellas Verona: scampoli di match, Milan certamente non fa salti di gioia. È difficile, complicato, pressoché impossibile però negoziare un clamoroso ritorno. Al sondaggio informale e indiretto, magari attraverso l'agente, sarebbe stato, infatti, risposto che Djuric resta in Veneto. Dovbyk, invece, è il cognome e il profilo che mette tutti d'accordo nella Salernitana. Il Dnipro, però, chiede di ritoccare l'offerta fino a 8 milioni di euro. Strand Larsen è oltremodo costoso, poi c'è Piatek. L'impressione è che la Salernitana voglia dare priorità innanzitutto al difensore e poi dedicarsi ai rifornimenti per la prima linea, tenendo Dovbyk in cima alla lista. Radiomercato racconta di una trattativa in dirittura d'arrivo per la cessione a titolo definitivo di Cavion al Vicenza. Il club berico ha in mano l'accordo con il giocatore ma per il via libera occorre anche l'accordo di Cavion con la Salernitana, quindi si tratta sulla buonuscita in ragione del suo contratto pesante. Entro oggi, Simy deve dare una risposta all'Ascoli. Se il Picchio non ottiene il via libera, punta su un altro profilo, un under.



La Salernitana, invece, rischia di trovarsi ancora con tanti esuberi in tribuna in occasione della sfida alla Sampdoria in programma domenica prossima all'Arechi. I blucerchiati ieri sera hanno imposto il pari alla Juventus a Marassi, ma Gianpaolo rischia di perdere Rincon per la sfida con i granata (problemi al flessore per il centrocampista venezuelano). La Questura ha segnalato possibili problemi di ordine pubblico per la concomitanza in calendario con la partita Cavese-Nola di Coppa Italia. La Lega Nazionale Dilettanti ha recepito l'allarme e ha, quindi, disposto lo slittamento del fischio d'inizio della partita della Cavese. Allo stadio «Simonetta Lamberti» di Cava de' Tirreni si giocherà lunedì 29 agosto alle ore 16.