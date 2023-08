Salernitana, il ds De Sanctis chiude per Cabral: vicino anche Tchaouna

Un (piccolo) passo dopo l'altro la Salernitana si avvicina sempre di più alla definizione dell'organico 2023-24. Nelle ultime ore il ds De Sanctis ha praticamente concluso l'arrivo con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 3 milioni dell'attaccante esterno/seconda punta Jovane Cabral.

Il classe 1998 capoverdiano, considerato nel 2019 dalla UEFA come uno dei 50 talenti più forti in circolazione, è reduce da una stagione non proprio esaltante vissuta prima con la Lazio (4 gare e 1 gol) e poi con lo Sporting Lisbona (10 gare). Sempre più vicino alla firma con la Salernitana anche Loum Tchaouna esterno offensivo classe 2003 di proprietà del Rennes ma protagonista nel 2022-23 in Ligue 2 con la maglia del Digione (1 gol e 2 assist in 28 partite).